КНДР планирует продолжать наращивать ядерную мощь в 2018 году

Северная Корея в 2018 году не собирается менять свою ядерную программу и будет дальше наращивать военную мощь. Об этом говорится в заявлении властей страны, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Не ждите от нас каких-либо изменений. Наша партия и государство указывают путь социалистической Кореи в новом году. До тех пор, пока ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников продолжаются, мы будем и дальше наращивать военную мощь», — сказано в заявлении.
Отмечено также, что КНДР является «ответственной ядерной державой».
Напомним, 26 декабря 2017 года CША расширили санкции против Пхеньяна, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности и ЦК Трудовой партии Кореи.
В начале недели Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Принятая резолюция направлена на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в стране.
В частности, будет запрещено поставлять более 500 тыс. барр. в год, а также будет ограничен объем поставок Северной Корее сырой нефти — не более 4 млн барр. в год.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,44 0.0237
|2.818,03 0.1006
|100 евро
|3.291,74 0.0723
|3.364,45 0.1942
|10 рублей
|4,37 -0.0012
|4,87 0.0019
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016