КНДР планирует продолжать наращивать ядерную мощь в 2018 году

Северная Корея в 2018 году не собирается менять свою ядерную программу и будет дальше наращивать военную мощь. Об этом говорится в заявлении властей страны, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Не ждите от нас каких-либо изменений. Наша партия и государство указывают путь социалистической Кореи в новом году. До тех пор, пока ядерная угроза и запугивание со стороны США и их союзников продолжаются, мы будем и дальше наращивать военную мощь», — сказано в заявлении.

Отмечено также, что КНДР является «ответственной ядерной державой».

Напомним, 26 декабря 2017 года CША расширили санкции против Пхеньяна, включив туда представителей руководства департамента военной промышленности и ЦК Трудовой партии Кореи.

В начале недели Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР в ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты. Принятая резолюция направлена ​​на ограничение около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в стране.

В частности, будет запрещено поставлять более 500 тыс. барр. в год, а также будет ограничен объем поставок Северной Корее сырой нефти — не более 4 млн барр. в год.