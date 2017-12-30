Укртелеком и Lifecell не договорились о взаимосоединении

Договор о взаимосоединении между Укртелекомом и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.

Об этом Укртелеком сообщает на странице в Facebook.

«Несмотря на решение компании Lifecell прекратить договор о взаимодействии сетей Укртелеком и Lifecell, начиная с 1 января 2018 года, Компания Укртелеком продолжит обслуживать все звонки из сети Lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера „0800“», — говорится в сообщении.

«Компания Lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с Укртелекомом и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени Укртелеком обеспечивает связь в обычном режиме», — отметили в Укртелекоме.

Напомним, «Укртелеком» вернули государству.