Порошенко: 10 января ТКГ проведет переговоры относительно нового обмена пленными

Петр Порошенко заявил о том, что 10 января Трехсторонняя контактная группа проведет новый этап переговоров относительно обмена украинских заложников на боевиков ОРДЛО. Об этом президент Украины сообщил в ходе посещения освобожденных украинских военных в Киевском военном госпитале в эфире «112 Украина».

«Хочу сказать, что я уже поручил своим советникам, представителям в ТКГ, чтобы они немедленно организовали встречи и продолжение переговоров. Могу сказать, что 10 числа (января, — ред.) у нас состоится первая встреча. Чтобы мы на этой волне не сбавлялись. Я чувствую, как сложно им (заложникам, — ред.) сейчас», — сказал Порошенко.

Также президент попросил военных оказывать всяческую поддержку украинцам, которые продолжают оставаться в заложниках у боевиков: писать письма, общаться с их родными.

Как сообщалось, 27 декабря на Донбассе состоялся широкий обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Домой вернулись 73 украинских заложника. На оккупированную территорию было передано 233 человека. Позже украинская сторона начала новые переговоры об обмене пленными.