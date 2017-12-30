В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты» и взял заложников

В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Как сообщает корреспондент УП, представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди.

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.

В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

«По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.

Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что вооруженный человек, захвативший отделение «Укрпочты» возле станции метро «Киевская» в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.

«Там 9 взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт», — сообщил Бех в субботу.

Он также рассказал, что сейчас дорожное движение вблизи места происшествия перекрыто.