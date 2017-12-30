На время праздников на украинской границе сделали дополнительные полосы движения для авто

Для уменьшения очередей на границе во время новогодних праздников пограничники предусмотрели дополнительные полосы движения для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передают Українські Новини.

«В частности, усилено склады изменений пограничных нарядов, предусмотрены дополнительные рабочие места и полосы движения для автомобилей путешественников, используется заблаговременное информирование об организованных туристических группах и т.д.», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пограничники оформили 265 тысяч человек и 56 тысяч транспортных средств.

«При этом вчера вечером фиксировалось накопления транспортных средств на выезд из Украины перед пунктами пропуска „Краковец“ (около 200 авто), „Рава-Руська“ (100 автомобилей) и „Устилуг“ (70 автомобилей)», — говорится в сообщении.

По информации ГПС, сейчас большая очередь есть только на пункте пропуска «Краковец» — около 100 авто.

Как сообщалось, биометрический контроль граждан на госгранице заработает с 1 января 2018.

Проверка биометрических данных не будет касаться граждан Украины, которые проживают в Крыму.