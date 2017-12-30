Дефицит валюты в стране держится на уровне $3 млрд

В ноябре 2017 года текущий счет был практически сбалансированным благодаря уменьшению дефицита внешней торговли товарами и дальнейшему росту переводов. Профицит в ноябре составил $18 млн по сравнению с дефицитом в октябре на уровне $315 млн, сообщают в Национальном банке.
По итогам января-ноября 2017-го дефицит текущего счета составил $3 млрд, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года.
В НБУ отмечают, что в текущем году наблюдается расширение дефицита торговли из-за ускорения импорта (в первую очередь энергетического и инвестиционного назначения). Вместе с тем рост дефицита сдерживают благоприятные внешние условия, высокий урожай и рост экспорта услуг.
За 11 месяцев экспорт товаров вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт товаров в годовом измерении вырос на 21.8% в первую очередь за счет приобретения энергоносителей и продукции машиностроения.
В январе-ноябре чистые поступления финансового счета составили $5,5 млрд (в прошлом году $3,9 млрд), чистый приток иностранных инвестиций — $2,1 млрд (27% из которых составляли операции переоформления долга в статутный капитал).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,44 0.0237
|2.818,03 0.1006
|100 евро
|3.291,74 0.0723
|3.364,45 0.1942
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