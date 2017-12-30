Дефицит валюты в стране держится на уровне $3 млрд

В ноябре 2017 года текущий счет был практически сбалансированным благодаря уменьшению дефицита внешней торговли товарами и дальнейшему росту переводов. Профицит в ноябре составил $18 млн по сравнению с дефицитом в октябре на уровне $315 млн, сообщают в Национальном банке.

По итогам января-ноября 2017-го дефицит текущего счета составил $3 млрд, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года.

В НБУ отмечают, что в текущем году наблюдается расширение дефицита торговли из-за ускорения импорта (в первую очередь энергетического и инвестиционного назначения). Вместе с тем рост дефицита сдерживают благоприятные внешние условия, высокий урожай и рост экспорта услуг.

За 11 месяцев экспорт товаров вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт товаров в годовом измерении вырос на 21.8% в первую очередь за счет приобретения энергоносителей и продукции машиностроения.

В январе-ноябре чистые поступления финансового счета составили $5,5 млрд (в прошлом году $3,9 млрд), чистый приток иностранных инвестиций — $2,1 млрд (27% из которых составляли операции переоформления долга в статутный капитал).