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В Киеве в новогоднюю ночь за порядком будут следить 1,5 тыс. силовиков

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В Киеве в новогоднюю ночь за порядком будут следить 1,5 тыс. силовиков

В Киеве на новогодние праздники полиция будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

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«В частности, в новогоднюю ночь на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств», — говорится в сообщении.

Традиционно больше всего полицейских разместят в центре Киева, вблизи основных праздничных локаций, а также у новогодних елок во всех районах города.

Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и острожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты.

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Напомним, в целом в стране во время новогодних праздников за порядком будут следить порядка 10 тыс. правоохранителей. Как уже сообщалось сегодня, на усиленный режим несения службы также перешли подразделения спасателей.

расследования, Новый год, праздники, полиция, силовые структуры, правоохранители, Новогодние праздники
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