В Киеве в новогоднюю ночь за порядком будут следить 1,5 тыс. силовиков

В Киеве на новогодние праздники полиция будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.
«В частности, в новогоднюю ночь на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств», — говорится в сообщении.
Традиционно больше всего полицейских разместят в центре Киева, вблизи основных праздничных локаций, а также у новогодних елок во всех районах города.
Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и острожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты.
Напомним, в целом в стране во время новогодних праздников за порядком будут следить порядка 10 тыс. правоохранителей. Как уже сообщалось сегодня, на усиленный режим несения службы также перешли подразделения спасателей.
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