Кличко пообещал продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов в Киеве

Столичные власти в следующем году продолжат реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone, сообщается на сайте Кличко.
В частности, Кличко напомнил, что в столице 1667 км дорог и некоторые из них не ремонтировались по 30-50 лет. В то же время, подчеркнул Виталий Кличко, срок эксплуатации автодорог — не более 10 лет. Мэр столицы подчеркнул, что в прошлом году в Киеве отремонтировали 200 км дорог и проездов, а в этом году — более 300 км. В целом, отметил он, в столице уже качественно отремонтирована почти треть автодорог от общего количества и ремонтные работы продолжатся в следующем году.
«Такое количество дорог никогда не ремонтировалось. И в следующем году мы сохраним эту динамику», — подчеркнул Кличко, добавив, что подрядчики, которые занимаются ремонтом, дают гарантию на качество работ не менее 5 лет.
Так, весной в столице начнут реконструкцию Шулявского путепровода. По словам мэра, работы будут продолжаться примерно 1,5-2 года.
«Наша задача — осуществить не только реконструкцию моста, а сделать современную и удобную транспортную развязку», — сказал Кличко.
Кроме того, добавил он, среди задач столичной власти — достройка Подольско-Воскресенского моста.
«Чтобы реализовать этот проект, нам необходимо 400 млн евро. Это большие деньги для нашего города. Я веду переговоры с немецким правительством и специалистами, чтобы достроить мост», — отметил Кличко.
Мэр Киева также подчеркнул, что без достройки моста не удастся реализовать проект по строительству метро на Троещину.
«Я говорил, что наша задача — построить метро на Троещину. И я сделаю все, чтобы свое обещание реализовать. И чтобы метро на Троещину было», — сказал Кличко.
Он напомнил, что столичная власть подписала меморандум с китайским консорциумом, который готов построить метро из Жулян на Троещину за 5 лет.
В следующем году, подчеркнул мэр Киева, начнется строительство новых станций метрополитена на Виноградарь. В частности, в течение 2-х лет планируется построить две новых станции.
«Все подготовительные работы уже осуществлены и в течение двух лет мы откроем две новых станции на Виноградаре», — подчеркнул мэр.
По словам Кличко, столичная власть также занимается реализацией проекта по строительству Большой Окружной, который позволит пустить транзитный транспорт в объезд и разгрузить центр города. Кроме того, добавил он, совместно со Всемирным банком разработана транспортная схема, которая позволит оптимизировать движение общественного транспорта по городу.
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