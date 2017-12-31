Великобритания в 2018 году запустит собственную криптовалюту

Банк Англии может запустить создание собственной, аналогичной биткойну криптовалюты уже в следующем году. Об этом со ссылкой на представителя регулятора сообщает газета The Telegraph.

В настоящий момент, по данным собеседника издания, этот вопрос прорабатывает созданный банком в 2015 году исследовательский отдел. Британская криптовалюта, как пояснили The Telegraph в банке, должна быть «связана со стерлингом» — национальной валютой Великобритании.

В течение последующих 12 месяцев, по словам представителя регулятора, исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственного аналога биткойна. Сейчас же Банк Англии, как рассказал The Telegraph его представитель, применяет технологию цифровых транзакций, используя ту же технологию, которая поддерживает эту цифровую валюту.