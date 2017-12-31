Суд арестовал захватчика отделения почты в Харькове на два месяца

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал до 27 февраля 2018 года без права внесения залога захватчика почтового отделения в Харькове Владимира Безуха.
«Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в харьковском учреждении отбывания наказания номер 27 на 60 суток до 27 февраля 2018 года без залога», — зачитала приговор судья.
Решение можно оспорить в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области. Сам подозреваемый заявил, что не согласен с решением и будет его оспаривать.
Захват заложников в отделении почты в Харькове на улице Шевченко произошел накануне, 30 декабря, около 14:40. По данным полиции, неизвестный мужчина в маске ворвался на почту и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человек, включая двух детей. Спустя несколько часов путем переговоров полиции удалось добиться освобождения трех женщин и двоих детей. К 20:30 президент Украины Петр Порошенко заявил, что сотрудники правоохранительных органов освободили всех заложников и задержали правонарушителя.
Какие требования выдвигал захватчик озвучено не было, известно, что он угрожал взрывчаткой. В результате инцидента никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье «захват заложников», злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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