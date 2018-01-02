В Польше заявили, что приняли десятки и сотни тысяч беженцев из Украины

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о «суверенном праве» своей страны отказаться от помощи мигрантам из Северной Африки и с Ближнего Востока.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна принимает украинских беженцев, и это помогает снизить напряжение на востоке ЕС. Об этом он сказал в интервью телеканалу TVP 1 января.

По словам Моравецкого, решение об отказе принимать мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока не было ошибочным. «Это наше суверенное решение. Мы значительно помогаем снизить напряжение на восточной границе Евросоюза, потому что уже приняли как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины», — сказал он.

Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.

План по введению обязательных квот на прием 120 тыс. беженцев из Африки, Азии и с Ближнего Востока в ЕС был принят главами МИД Евросоюза 22 сентября 2015 года. Против плана выступили Румыния, Чехия, Словакия и Венгрия, Финляндия воздержалась. Решение было принято большинством голосов.

14 октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявлял, что польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе. По его словам, в Польше уже находится много украинцев, а такие «идеологически мотивированные концепции», как переселение, подвергают риску Польшу и поляков.

В 2016 году украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из которых 650 тыс. — рабочие.

По данным главы МИД Польши Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили 900 тыс. рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP.