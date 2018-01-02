Курс биткоина в новом году продолжает снижаться

Впервые с 2015 года курс биткоина начал новый год со снижения, подсчитал Bloomberg. Сейчас он составляет 13 167 долларов. Вечером 31 декабря курс биткоина составлял 14 128 долларов, а 1 января опустился до 13 тысячи долларов.
По подсчетам агентства, 1 января к 7:45 по мск курс криптовалюты снизился на 4,3% по сравнению с предыдущим днем. В первый день прошлого года биткоин вырос на 3,6%, тогда его курс составил 998 долларов.
В середине декабря курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов, однако потом резко упал на 15%. Глава подразделения по маркетингу зарегистрированной в Гонконге биржи криптовалют Gatecoin Томас Глюкман назвал падение курса биткоина «краткосрочной коррекцией». По его словам, он должен был восстановиться до конца недели.
В ночь на 22 декабря курс криптовалюты на бирже опустился ниже 14 тысяч долларов. За неделю биткоин потерял в цене около шести тысяч долларов. Bloomberg отмечал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,32 0.0225
|2.818,38 0.1041
|100 евро
|3.292,29 0.0778
|3.364,84 0.1981
|10 рублей
|4,37 -0.0011
|4,87 0.0018
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016