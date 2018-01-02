Курс биткоина в новом году продолжает снижаться

Впервые с 2015 года курс биткоина начал новый год со снижения, подсчитал Bloomberg. Сейчас он составляет 13 167 долларов. Вечером 31 декабря курс биткоина составлял 14 128 долларов, а 1 января опустился до 13 тысячи долларов.

По подсчетам агентства, 1 января к 7:45 по мск курс криптовалюты снизился на 4,3% по сравнению с предыдущим днем. В первый день прошлого года биткоин вырос на 3,6%, тогда его курс составил 998 долларов.

В середине декабря курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов, однако потом резко упал на 15%. Глава подразделения по маркетингу зарегистрированной в Гонконге биржи криптовалют Gatecoin Томас Глюкман назвал падение курса биткоина «краткосрочной коррекцией». По его словам, он должен был восстановиться до конца недели.

В ночь на 22 декабря курс криптовалюты на бирже опустился ниже 14 тысяч долларов. За неделю биткоин потерял в цене около шести тысяч долларов. Bloomberg отмечал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.