В США уровень добычи нефти почти достиг рекордных показателей

Уровень добычи нефти в США почти достиг в минувшем году рекордных показателей, составив в среднем 9,6 млн баррелей в день. Об этом пишет в понедельник газета The Washington Post. Она напомнила, что больше всего нефти в стране добывали в 1970 году - свыше 10 млн баррелей в день.
По информации издания, повышение объемов добычи произошло прежде всего вследствие усовершенствования технологии разработки битуминозных сланцев. "Для получения прибыли от производства сланцевой нефти необходимо, чтобы мировые цены на нефть колебались в пределах от $55 до $60 за баррель, - продолжает The Washington Post. - Рост же мировой экономики и ограничения добычи, установленные Россией и странами ОПЕК, способствовали тому, что цены на нефть превышали $60 за баррель".
"Крупные месторождения сланцевой нефти находятся в штатах Техас, Монтана, Северная Дакота, Оклахома, Колорадо, Вайоминг, в некоторых районах штата Небраска", - отмечает газета. Кроме того, подписанный 22 декабря прошлого года президентом Дональдом Трампом законопроект о налоговой реформе открывает дверь для разработки нефтяных месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске, добавляет издание.
"Повышение в США среднего уровня добычи до 10 млн баррелей в день казалось невозможным еще несколько лет назад, - указывает The Washington Post. - Так, в сентябре 2005 году добывалось 3,8 млн баррелей в день, в сентябре 2008 года - столько же".
Как подчеркивает газета, "ежедневная потребность США в нефтепродуктах составляет почти 20 млн баррелей".
"Рост добычи не превращает США в страну, которая не зависит от импорта нефти, но сейчас у нас есть много недорогих природного газа и нефти. И мы уже начали экспортировать газ", - приводит издание слова вице-президента вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Фрэнка Веррастро.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,32 0.0225
|2.818,38 0.1041
|100 евро
|3.292,29 0.0778
|3.364,84 0.1981
|10 рублей
|4,37 -0.0011
|4,87 0.0018
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016