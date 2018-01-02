Украина заняла первое место в рейтинге улучшение делового климата по версии Financial Times

Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленного британским деловым изданием Financial Times. Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими», - написал премьер.
Согласно данным FT, опубликованным Гройсманом, за семь лет деловой климат в Украине улучшился на 24,21 пункта - до 63,9 пункта.
Напомним, что Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business 2018» за счет упрощения получения разрешений на строительство, улучшения защиты прав миноритарных акционеров путем введения обязательства немедленного опубликования информации о транзакциях со связанными сторонами, а также уменьшения ставки единого социального взноса.
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