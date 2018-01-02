Запасы газа в хранилищах составляют почти 15 миллиардов кубов

Украина вошла в 2018 год с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 14,693 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 13,4% или 2,280 млрд кубометров.
В частности, в последний день 2017 года из хранилищ было поднято 37,42 млн кубометров.
Отбор газа из хранилищ годом ранее — 31 декабря 2016 года — составил 42,48 млн куб. м при запасах 11 млрд 992,95 млн куб. м, два года назад — 118,10 млн куб. м (13 млрд 995,48 млн куб. м), три года назад — 94,22 млн куб. м (11 млрд 460,7 млн куб. м).
Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ в последний день 2017 года на 22,5%, 5% и 28,2% больше, чем на аналогичные даты 2016, 2015 и 2014 годов, соответственно.
В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м.
В целом на протяжении 2017 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в январе (2 млрд 101,84 млн куб. м или 67,8 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка — в августе (1 млрд 667,29 млн куб. м или 53,8 млн куб. м/сутки).
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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