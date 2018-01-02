Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза

Платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом в 491 миллиардов долларов.
Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов. Такие данные во вторник, 2 января, обнародовал на своем официальном веб-сайте Национальный банк Украины.
По данным регулятора, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов на 1 декабря 2017 года до 18,9 миллиардов долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на протяжении 3,7 месяца.
В январе-ноябре 2017 года профицит платежного баланса составил 2,565 миллиардов долларов, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года. Тагда профицит составлял 987 миллиардов долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,32 0.0225
|2.818,38 0.1041
|100 евро
|3.292,29 0.0778
|3.364,84 0.1981
|10 рублей
|4,37 -0.0011
|4,87 0.0018
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