Профицит платежного баланса Украины в ноябре увеличился в 3,2 раза

Платежный баланс Украины в ноябре 2017 года сведен с профицитом в 491 миллиардов долларов.

Это в 3,2 раза больше, чем в октябре 2017 года. Тогда профицит составлял 155 миллионов долларов. Такие данные во вторник, 2 января, обнародовал на своем официальном веб-сайте Национальный банк Украины.

По данным регулятора, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов на 1 декабря 2017 года до 18,9 миллиардов долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущих периодов на протяжении 3,7 месяца.

В январе-ноябре 2017 года профицит платежного баланса составил 2,565 миллиардов долларов, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2016 года. Тагда профицит составлял 987 миллиардов долларов.