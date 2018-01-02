Около 200 человек пикетируют управление полиции Киевской области после убийства юриста

Около 200 человек собрались на митинг у здания управления полиции Киевской области, где потребовали отставки его руководства и организации оперативного расследования убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.
На акцию собрались представители правозащитных организаций, юристы и родственники погибшей. Начальник областного управления полиции Дмитрий Ценов вышел к собравшимся и пытался объяснить, что в рамках расследования этого преступления за два дня уже проведены десятки допросов, а следователи устанавливают точную причину смерти Ноздровской. Его речь была прервана одним из протестующих, который набросился на Ценова с кулаками. После короткой потасовки нападавшего с подоспевшими полицейскими начальник управления продолжил отвечать на вопросы митингующих.
Последним наиболее резонансным делом Ноздровской стало расследование смерти родной сестры Светланы Сапатинской. Ее в сентябре 2015 года сбил автомобиль, за рулем которого в состоянии наркотического опьянения находился Дмитрий Россошанский. В мае 2017 года его признали виновным и приговорили к семь годам лишения свободы.
Суд по делу Россошанского 27 декабря отклонил апелляционную жалобу адвокатов, добивавшихся его освобождения, а 29 декабря стало известно об исчезновении Ноздровской. Тело юриста 1 января было найдено в одной из рек Вышгородского района Киевской области. По словам депутата Верховной рады Мустафы Найема, на суде отец Россошанского открыто угрожал Ноздровской. Кроме того, известно, что дядя осужденного занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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