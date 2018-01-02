Украинцам на три месяца увеличили срок легальной работы в Польше

Каждый пятый польский работодатель готов трудоустраивать рабочих из Восточной Европы. С 1 января 2018 это можно сделать гораздо быстрее и проще. В частности, рабочие из других стран теперь могут легально работать в Польше дольше. Об этом сообщает издание money.pl.

Польские работодатели, которые планируют брать на работу сотрудников из Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы или России с 1 января, должны будут оплатить регистрацию своего заявления. Несмотря на введение оплаты, эксперты предполагают, что новые правила, которые в частности увеличат возможность украинцам работать в Польше на 50% (с 6 до 9 месяцев), будут значительным улучшением. Тем более, что по прогнозам в этом году численность украинских рабочих в Польше превысит 2 миллиона человек.

Согласно исследованию фирмы Personnel Service «Барометр трудовой иммиграции», работников из Восточной Европы готова трудоустраивать каждая пятая компания в Польше. Если же учитывать только крупные предприятия, то этот показатель достигает 42%.

Новый тип документа - разрешение на сезонную работу будут применять в основном в сельском хозяйстве и туризме. С 1 января за их выдачу в Польше будут отвечать старосты. Благодаря этому виду разрешения польские работодатели смогут на законных основаниях нанимать иностранцев для сезонной работы на 9 месяцев в течение года. Ранее этот срок не превышал 6 месяцев. Этот же документ позволит иностранцу выполнять работу, отличную от сезонных видов деятельности, но только на период, не превышающий 30 дней в течение срока действия разрешения.

Старосты смогут выдавать иностранцам разрешение на сезонную работу при условии, что плата не будет ниже, чем предлагается другим работникам на той же должности, а также при наличии подтверждения, что не удалось трудоустроить никого с местного рынка труда. По замыслу польских законодателей, эта норма должна защитить местный рынок труда, поскольку иностранец сможет получить рабочее место лишь тогда, когда на него не будет претендовать поляк.

Кроме разрешения на сезонную работу работодатель сможет использовать существующую процедуру подачи заявления для трудоустройства граждан Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы или России. Тогда иностранцы могут легально работать в течение 6 месяцев в течение 1 года. За регистрацию заявления работодатель должен будет заплатить 30 злотых.

Старосты смогут отказывать в регистрации заявлений, если есть подозрение, что работодатель подал фиктивное заявление, или когда он был наказан за нарушения трудового законодательства, не платит налогов или не платит взносов на социальное страхование.

Издание также напоминает, что польские фирмы, которые хотят трудоустроить иностранцев, смогут наконец воспользоваться еще по одной возможности – разрешением на работу в Польше выданном воеводой на срок не более трех лет.

Новые правила позволят лучше контролировать заявления работодателей. Прежде всего, фирмам придется информировать, занял ли фактически вакансию иностранец, прибывший в Польшу в рамках упрощенной процедуры. Этот дополнительный административный шаг позволит точно проанализировать количество иностранцев, которые действительно работают в Польше.

Напомним, что в течение первого полугодия 2017 украинцы получили 91436 разрешений на работу в Польше. Также более 128 000 украинцев состоянию на июль 2017 имели действительный вид на жительство в этой стране.

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