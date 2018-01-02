Трамп считает, что санкции в отношении КНДР начинают приносить результат

Введенные в отношении КНДР санкции и другие меры давления начинают оказывать эффект, Пхеньян изъявил желание говорить с Сеулом. Такое мнение во вторник в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

«Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею», — написал он, напомнив, что военнослужащие КНДР бегут в соседнюю Южную Корею.

«Человек-ракета теперь хочет впервые говорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, а может, и нет. Посмотрим!» — добавил он, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по этому вопросу.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.