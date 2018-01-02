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Трамп считает, что санкции в отношении КНДР начинают приносить результат

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Введенные в отношении КНДР санкции и другие меры давления начинают оказывать эффект, Пхеньян изъявил желание говорить с Сеулом. Такое мнение во вторник в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

«Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею», — написал он, напомнив, что военнослужащие КНДР бегут в соседнюю Южную Корею.

«Человек-ракета теперь хочет впервые говорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, а может, и нет. Посмотрим!» — добавил он, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.

В своем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по этому вопросу.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

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В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Дональд Трамп, КНДР
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