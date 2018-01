Трамп считает, что санкции в отношении КНДР начинают приносить результат

Введенные в отношении КНДР санкции и другие меры давления начинают оказывать эффект, Пхеньян изъявил желание говорить с Сеулом. Такое мнение во вторник в своем Twitter выразил президент США Дональд Трамп.

«Санкции и прочие меры давления начинают оказывать все большее влияние на Северную Корею», — написал он, напомнив, что военнослужащие КНДР бегут в соседнюю Южную Корею.

«Человек-ракета теперь хочет впервые говорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, а может, и нет. Посмотрим!» — добавил он, имея в виду лидера КНДР Ким Чен Ына.

