В «Мотор Сич» заявили об окончательной потере контроля над филиалом в ДНР

Запорожский завод «Мотор Сич» потерял контроль над своим подразделением – Снежнянским машиностроительным заводом. Об этом сообщают на сайте предприятия.

На ПАО «Мотор Сич» сообщают, что с 20 декабря 2017-го года утерян контроль над подразделением «Снежнянский машиностроительный завод». Предприятие находится в Снежном (Донецкая область), который на данный момент не контролируется Украиной.

Отмечается, что акционеры пытаются принять меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия, где ранее выпускали лопатки и диски газотурбинных двигателей.