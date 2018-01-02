В «Мотор Сич» заявили об окончательной потере контроля над филиалом в ДНР

Запорожский завод «Мотор Сич» потерял контроль над своим подразделением – Снежнянским машиностроительным заводом. Об этом сообщают на сайте предприятия.
На ПАО «Мотор Сич» сообщают, что с 20 декабря 2017-го года утерян контроль над подразделением «Снежнянский машиностроительный завод». Предприятие находится в Снежном (Донецкая область), который на данный момент не контролируется Украиной.
Отмечается, что акционеры пытаются принять меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия, где ранее выпускали лопатки и диски газотурбинных двигателей.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,32 0.0225
|2.818,38 0.1041
|100 евро
|3.292,29 0.0778
|3.364,84 0.1981
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