Фонд гарантирования продлил ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию Прайм Банка и Грин Банка.

Ликвидация Прайм Банка продлена сроком на один год до 13 января 2019 года включительно, Грин Банка – до 27 августа 2018 года включительно.

При этом продлены полномочия ликвидатора Прайм Банка Брайка Станислава Анатольевича и Грин Банка Шкурки Виктора Михайловича на аналогичный период.