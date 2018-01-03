Глава МИД Германии сделал заявление по Донбассу

Конфликт на Донбассее для Германии не является ни замороженным, ни забытым, он актуален и опасен. Об этом в обнародованном сегодня заявлении накануне визита в Украину отметил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
«В прошлом году мы видели самые жестокие месяцы на востоке Украины со времени заключения минских соглашений. На Донбассе все еще слишком много стреляют. В регионе все еще слишком много тяжелого оружия», — отметил З.Габриэль.
С его слов, обмен удерживаемыми и соглашение о рождественском перемирии, что произошло в последнее время, являются двумя признаками надежды.
«Так это и должно продолжаться. Вот почему я лечу в Киев сегодня и завтра — в Мариуполь, чтобы показать народу Украины: мы вас не подведем. Для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, он очень актуален и опасен. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы найти решение этого кризиса, которое, наконец, принесет мир в регион», — отметил З.Габриэль.
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