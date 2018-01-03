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Глава МИД Германии сделал заявление по Донбассу

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Глава МИД Германии сделал заявление по Донбассу

Конфликт на Донбассее для Германии не является ни замороженным, ни забытым, он актуален и опасен. Об этом в обнародованном сегодня заявлении накануне визита в Украину отметил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

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«В прошлом году мы видели самые жестокие месяцы на востоке Украины со времени заключения минских соглашений. На Донбассе все еще слишком много стреляют. В регионе все еще слишком много тяжелого оружия», — отметил З.Габриэль.

С его слов, обмен удерживаемыми и соглашение о рождественском перемирии, что произошло в последнее время, являются двумя признаками надежды.

«Так это и должно продолжаться. Вот почему я лечу в Киев сегодня и завтра — в Мариуполь, чтобы показать народу Украины: мы вас не подведем. Для нас этот конфликт не является ни замороженным, ни забытым, он очень актуален и опасен. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы найти решение этого кризиса, которое, наконец, принесет мир в регион», — отметил З.Габриэль.

Германия, Донбасс, Зигмар Габриэль
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