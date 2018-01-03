На Донбассе почти вдове выросло число небоевых потерь среди боевиков, - ГУР

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей почти вдове выросло число небоевых потерь среди боевиков. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки.
По данным разведки, несмотря на введение режима прекращения огня и значительное снижение интенсивности обстрелов, количество небоевых потерь среди боевиков выросло почти вдвое, что на данный момент составляет более 50% от общего количества убитых и раненых.
«Главным образом это связано с низким морально-психологическим состоянием противника, в частности, вследствие комплектования подразделений бывшими заключенными и представителями маргинальных слоев населения», — отметил Мотузяник.
Он также добавил, что в течение суток от передозировки наркотиками и злоупотребления алкоголем умерли трое боевиков, в том числе офицер. Кроме того, в результате подрыва на собственном минном поле погиб один боевик, еще двое получили тяжелые ранения.
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