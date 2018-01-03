Порошенко подписал направленный на упрощение ведения бизнеса закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что Порошенко подписал закон № 2210-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг».

Документ решает проблему распределения акционерных обществ на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний. Закон меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным и предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Также исключается требование о необходимости того, чтобы банки функционировали только в форме публичных акционерных обществ. При этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, а также устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению.