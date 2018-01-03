Минэнерго объявило конкурс на должность независимых членов набсовета «Укрэнерго»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины объявило конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного советы НЭК «Укрэнерго». Соответствующее объявление размещено на сайте министерства.
Согласно объявлению, заявления и документы на участие в отборе принимаются до 2 марта 2018 года.
Основными требованиями к специализации членов набсовета, состоящего из 7 человек, являются: — стратегия и развитие бизнеса; — регуляторная политика конкурентного рынка электроэнергии; — операционная эффективность; — финансы и аудит управления сетями электропередач; — управлении рисками; комплаенс; -корпоративное управление.
Положение о принципах формирования наблюдательного совета «Укрэнерго» предусматривает, что его количественный состав должен состоять из семи членов, в частности из четырех независимых. Набсовет планируется сформировать из лиц с разной компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных навыков. При наличии двух кандидатур с одинаковой компетенцией и навыками предпочтение будет отдано кандидату с опытом работы в компаниях — системных операторов передачи электроэнергии по стандартам ENTSO-E.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в закрытое акционерное общество.
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