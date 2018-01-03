В Харькове загорелась многоэтажка, есть жертвы

В Харькове в ночь на 3 января в жилом шестиэтажном доме по улице Библика произошел сильный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Украине.

По данным спасателей, пожар возник в квартире на шестом этаже и по деревянным конструкциям быстро распространился на соседнее жилое помещение и чердак.

«Общая площадь пожара составила более 250 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Двух человек, 50-летнюю хозяйку квартиры, где возник пожар, и ее 56-летнего сожителя, спасти так и не удалось — их тела обнаружили среди обломков.

Во время борьбы с огнем спасатели эвакуировали 16 человек — жителей верхних этажей.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло три часа. Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем.