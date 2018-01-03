Украина в 2017г снизила потребление газа без ПТР на 6,3%

Украина в 2017 году снизила потребление природного газа (без учета производственно-технологических расходов «Укртрансгаза», облгазов и добывающих компаний) на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,4 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

В компании напоминают, что потребление без ПТР в 2016 году составило 30,3 млрд куб. м, в 2015-м — 31,4 млрд куб. м, в 2014-м — 39,7 млрд куб. м.

В то же время УТГ в 2017 году увеличил использование природного газа для собственных нужд до 2,2 млрд куб. м с 1,7 млрд куб. м — в 2016-м в связи с ростом объемов газотранспортной работы.

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации — 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ — 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).