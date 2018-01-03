Министр Жданов получил зарплату, в 5 раз превышающую его оклад

Заработная плата министра молодежи и спорта Игоря Жданова за декабрь составила 66,9 тыс. гривен, его заместителей - от 7,9 тыс. до 59,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 160,1 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Жданову в ноябре, составила 66 925,98 гривен, из них должностной оклад составил 12 800 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 072 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 2 560 гривен, командировочные - 6 626,16 гривен, надбавка за интенсивность труда в ноябре - 14 400 гривен, надбавка за интенсивность труда в декабре - 11 520 гривен, премия за ноябрь - 14 400 гривен, премия за декабрь - 1 280 гривен, индексация - 267,82 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 13 050,57 гривен, а фактическая сумма, полученная министром, - 53 875,41 гривен.

Зарплата Жданова за декабрь 2016 года составила 65,8 тыс. гривен, за январь - 24 тыс. гривен, за февраль - 23,9 тыс. гривен, за март - 62 тыс. гривен, за апрель - 67,4 тыс. гривен, за май - 58,2 тыс. гривен, за июнь - 30,6 тыс. гривен, за июль - 39,1 тыс. гривен, за август - 42,3 тыс. гривен, за сентябрь - 58 тыс. гривен, за октябрь - 53,6 тыс. гривен, за ноябрь - 73,9 тыс. гривен.

Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гуцула составила 7 921,2 гривен, заместителей Николая Даневича - 34 634,78 гривен, Ярослава Войтовича - 32 584,44 гривны, Александра Яремы - 59 132,17 гривны, Николая Мовчана - 32 485,79 гривны и госсекретаря Олега Немчинова - 160 083,3 гривен.