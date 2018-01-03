Министр Жданов получил зарплату, в 5 раз превышающую его оклад

Заработная плата министра молодежи и спорта Игоря Жданова за декабрь составила 66,9 тыс. гривен, его заместителей - от 7,9 тыс. до 59,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 160,1 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.
Сумма средств, начисленная Жданову в ноябре, составила 66 925,98 гривен, из них должностной оклад составил 12 800 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 072 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 2 560 гривен, командировочные - 6 626,16 гривен, надбавка за интенсивность труда в ноябре - 14 400 гривен, надбавка за интенсивность труда в декабре - 11 520 гривен, премия за ноябрь - 14 400 гривен, премия за декабрь - 1 280 гривен, индексация - 267,82 гривен.
Сумма удержанных налогов составила 13 050,57 гривен, а фактическая сумма, полученная министром, - 53 875,41 гривен.
Зарплата Жданова за декабрь 2016 года составила 65,8 тыс. гривен, за январь - 24 тыс. гривен, за февраль - 23,9 тыс. гривен, за март - 62 тыс. гривен, за апрель - 67,4 тыс. гривен, за май - 58,2 тыс. гривен, за июнь - 30,6 тыс. гривен, за июль - 39,1 тыс. гривен, за август - 42,3 тыс. гривен, за сентябрь - 58 тыс. гривен, за октябрь - 53,6 тыс. гривен, за ноябрь - 73,9 тыс. гривен.
Зарплата первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гуцула составила 7 921,2 гривен, заместителей Николая Даневича - 34 634,78 гривен, Ярослава Войтовича - 32 584,44 гривны, Александра Яремы - 59 132,17 гривны, Николая Мовчана - 32 485,79 гривны и госсекретаря Олега Немчинова - 160 083,3 гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.779,14 0.0282
|2.817,31 -0.0107
|100 евро
|3.311,49 0.192
|3.381,56 0.1672
|10 рублей
|4,39 0.0016
|4,88 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|362.348,004.775,00
|Серебро
|4.698,4586,95
|Платина
|257.938,003.048,00
|Палладий
|296.109,008.799,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016