НБУ обновил требования к проведению инспекционных проверок

Национальный банк Украины обновил требования к организации и проведению инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор пересмотрел подходы к планированию и проведению инспекционных проверок, а именно:

Предусмотрено утверждение планов инспекционных проверок правлением Национального банка; Структурированы этапы осуществления инспекционной проверки;

Четко определены права и обязанности инспекторов, руководителей и работников объекта проверки.

Изменения также предусматривают внесение результатов инспекционных проверок на рассмотрение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ и учета рекомендаций по результатам такого рассмотрения.

Кроме того, определен порядок действий инспекторов НБУ в случае совершения противодействия со стороны объекта инспекционной проверки, создания его представителями препятствий для надлежащего ее проведения. Указанные изменения внесены в положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок постановлением правления Национального банка Украины от 28 декабря 2017 № 145, которое вступает в силу с 4 января 2018.