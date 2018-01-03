КНДР спустя два года вновь открыла телефонную «горячую линию» с Южной Кореей

Северная Корея открыла телефонную горячую линию с Южной Кореей, почти через два года после того, как она была отключена по приказу Ким Чен Ына. Об этом сообщает BBC.

Представители Южной Кореи подтвердили, что они получили звонок с КНДР в 15:30 по местному времени 3 января. Ранее северокорейский лидер заявил, что открыт для диалога с Сеулом, чтобы обсудить отправку команды КНДР на зимние Олимпийские игры в следующем месяце.

С декабря 2015 года обе страны не вели переговоры на высоком уровне.

По словам чиновников из Южной Кореи, Северная Корея в декабре 2015 года отрезала канал связи, который позволял общаться представителям корейских стран.

Представитель Северной Кореи объявил о возобновлении горячей линии в телевизионном заявлении.

По словам южнокорейских чиновников, первоначальный звонок был кратким, поскольку все еще проводятся проверки на линии.

Северная Корея заявила, что целью двух стран будет обсуждение практических вопросов, связанных с отправкой северокорейской делегации на зимние игры.