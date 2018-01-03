Трамп пообещал поддержать митингующих иранцев, «когда придет время»

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать жителей Ирана, которые в последние дни выходят на массовые протесты, «когда для этого придет время». Об этом он написал в Twitter, передает Страна.

Трамп отметил, что испытывает большое уважение к иранским гражданам, которые, по его словам, борются «с их коррумпированным правительством».

«Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов в соответствующее время», — заявил Трамп.