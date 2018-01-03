«Нафтогаз» ввел в правление «Укртрансгаза» экс-директора «Смарт-Холдинга»

НАК «Нафтогаз Украины» ввел в правление ПАО «Укртрансгаз» Кана Хюнчана, который с июля 2017 года работает директором по операционной деятельности УТГ.
Согласно сообщению УТГ в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение принято 29 декабря 2017 года собранием акционеров компании, единственным акционером которого является НАК.
К.Хюнчан с октября 2010-го по август 2014 года работал в ЧАО «Смарт-Холдинг», где возглавлял департамент по специальным проектам, был директором по стратегии и новым направлениям бизнеса.
Таким образом, на сегодня в правление УТГ входят Мирослав Химко (врио президента компании), Сергей Алексеенко, Татьяна Федорова, а также Андрей Хоменко, вошедший в правление в декабре-2017.
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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