В Эфиопии освободят всех политических заключенных

Премьер-министр Эфиопии объявил о освобождении всех политических заключенных и закрытии печально известного центра содержания под стражей, где предположительно использовали пытки для получения признаний. Об этом сообщает BBC.
Хайлемариам Дезалегн сказал на пресс-конференции, что обвинения также будут сняты с тех, кто все еще ждет суда.
Он сказал, что этот шаг был предпринят для обеспечения политического диалога.
Эфиопия обвиняется правозащитными группами в использовании массовых арестов и задержаний для подавления оппозиции.
Однако это первый случай, когда правительство признало наличие каких-либо политических заключенных, ранее описывая их как «преступников».
Группа кампании Human Rights Watch (HRW) обвинила правительство в использовании антитеррористических законов для заключения своих критиков.
Трудно точно узнать, сколько «политических заключенных» есть в стране на данный момент, но корреспондент BBC считает, что в рамках антитеррористических законов в стране насчитывается около 1000 человек, включая высокопоставленных лидеров оппозиции.
Тем не менее, пять тысяч дел все еще находятся в ожидании, составленные из арестованных после того, как чрезвычайное положение было объявлено в октябре 2016 года.
Правительство не дало никаких сроков освобождению заключенных и точно не объясняло, кто считается «политическим», а кто нет.
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