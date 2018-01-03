В Эфиопии освободят всех политических заключенных

Премьер-министр Эфиопии объявил о освобождении всех политических заключенных и закрытии печально известного центра содержания под стражей, где предположительно использовали пытки для получения признаний. Об этом сообщает BBC.

Хайлемариам Дезалегн сказал на пресс-конференции, что обвинения также будут сняты с тех, кто все еще ждет суда.

Он сказал, что этот шаг был предпринят для обеспечения политического диалога.

Эфиопия обвиняется правозащитными группами в использовании массовых арестов и задержаний для подавления оппозиции.

Однако это первый случай, когда правительство признало наличие каких-либо политических заключенных, ранее описывая их как «преступников».

Группа кампании Human Rights Watch (HRW) обвинила правительство в использовании антитеррористических законов для заключения своих критиков.

Трудно точно узнать, сколько «политических заключенных» есть в стране на данный момент, но корреспондент BBC считает, что в рамках антитеррористических законов в стране насчитывается около 1000 человек, включая высокопоставленных лидеров оппозиции.

Тем не менее, пять тысяч дел все еще находятся в ожидании, составленные из арестованных после того, как чрезвычайное положение было объявлено в октябре 2016 года.

Правительство не дало никаких сроков освобождению заключенных и точно не объясняло, кто считается «политическим», а кто нет.