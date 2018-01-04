Украинцы получили более четырехсот лицензий НБУ для вывода валюты за рубеж

За прошедшие полгода Национальный банк Украины (НБУ) выдал около 400 электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам для инвестирования за границу.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в эфире «Радио Вести».

«Мне кажется, что инструмент пошел достаточно неплохо. Почти за полгода было выдано около 400 лицензий», -сказал он.

При этом сумма инвестирования за границу в настоящее время «не является большой», уточнил Чурий — около $9 млн.

Напомним, что НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных операций.

Лицензия разрешает проведение трех видов валютных операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных счетах за пределами Украины, выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму в эквиваленте до $50 тыс.