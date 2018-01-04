Standard&Poor’s изменило прогноз рейтингов Ferrexpo на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s изменило прогноз рейтингов компании Ferrexpo plc (Великобритания), которая контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба — Полтавская область), со «стабильного» на «позитивный».

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Агентство повысило прогноз для Ferrexpo после продемонстрированной «высокой производительности». Кроме того, оно подтвердило долгосрочный рейтинг компании на уровне В-.

Также отмечается, что пересмотр был обусловлен стабильным рынком железной руды, который предполагает для Ferrexpo еще один сильный год.

Прогноз также отражает улучшение ликвидности компании после подписания в ноябре нового экспортного финансирования на сумму $195 млн.

Ранее сообщалось, что Ferrexpo сохранила лидерство в экспорте окатышей на мировые рынки в 2017 году.