НКРЭКУ оштрафовала «Укртрнасгаз» на 952 тис. гривен

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала «Укртрансгаз» за нарушение лицензионных условий по хранению и транспортировке природного газа на 102 тысячи гривен и на 850 тысяч гривен соответственно. Об этом свидетельствуют постановления, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.

«НКРЭКУ в результате рассмотрения акта плановой проверки ОАО «Укртрансгаз» от 3 июля 2017 года установила, что компания нарушила ряд пунктов лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по хранению природного газа, газа (метана) угольных месторождений», — говорится в документе.

В связи с этим, комиссия оштрафовала «Укртрансгаз» на 102 тысячи гривен.

Кроме того, регулятор оштрафовал компанию на 850 тысяч гривен за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по трубопроводам.

Таким образом, «Укртрансгаз» должен в 30-дневный срок со дня получения копий постановлений оплатить в госбюджет 952 тысяч гривен штрафа.