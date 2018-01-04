Бывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривен

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю столичного отделения «Инновационно-промышленного банка», который присвоил 52 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

«Сообщено о подозрении бывшему директору киевской дирекции ПАО „Инновационно-промышленный банк“ по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования», — говорится в сообщении.

Установлено, что находясь на указанной должности подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитов в форме операций учета векселей завладел средствами рефинансирования, предоставленных Национальным банкомдля поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн гривен.

"Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.