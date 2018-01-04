ДТП в Харькове: Дронов отказался от апелляции

Участник смертельной аварии 18 октября в Харькове, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов, отказался обжаловать решение суда, назначившего ему арест до 10 февраля 2018 года.
Об этом в четверг, 4 декабря, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Апелляционного суда Харьковской области Евгению Бондаренко.
«До начала апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление об отказе от поданной им ранее апелляционной жалобы на решение Киевского райсуда Харькова от 13 декабря 2017 года о продлении меры пресечения — ареста до 10 февраля 2018 без права на залог», — сказала Бондаренко.
Дронов также отказался брать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции из помещения СИЗО.
«Адвокат Сергей Перепелица подтвердил аргументы подзащитного об отказе от рассмотрения апелляции», — отметила Бондаренко.
По ее словам, в судебном заседании рассмотрены все ходатайства, поданные ранее сторонами обвинения и защиты, заслушаны стороны уголовного производства с обоснованием их доказательств.
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