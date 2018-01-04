«Укрзализныця» откроет на Донбассе новые международные кассы

ПАО «Укрзализныця» откроет международные кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровском, Рубежном и Лисичанске. Об этом сообщил глава правления госкомпании Евгений Кравцов.
«Международных железнодорожных касс в 2018 году прибавится. Начинаем с „Донецкой железой дороги“. Вместо Донецка и Луганска открывает такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске», — написал Кравцов в своем микроблоге в Twitter.
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