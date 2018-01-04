Суд пожаловался в комиссию адвокатов на защитников Януковича

Печерский райсуд Киева обратился к столичной Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры с просьбой привлечь к ответственности адвокатов Виктора Януковича Виталия Сердюка, Игоря Федоренко и Андриану Фозекош за затягивание ими судебного процесса по делу об организации властями силового противодействия участникам Майдана 18-20 февраля 2014 года. Соответствующее определение суда от 20 декабря 2017-го опубликовано в Едином реестре судебных решений.
В документе отмечается, что защитники, как и представляемое ими адвокатское объединение Авер Лекс, «систематически принимают меры, направленные на затягивание рассмотрения ходатайства» о разрешении заочного расследования против экс-диктатора.
Согласно тексту решения, после судебного заседания 8 декабря 2017 года адвокаты начали игнорировать последующие, а Авер Лекс «не обеспечивает прибытия указанных или иных защитников», хотя на сайте объединения сообщается, что в него входят по меньшей мере 14 адвокатов.
Также суд напоминает, что на открытое заседание 4 декабря 2017-го Сердюк и Федоренко «принесли в зал суда заранее подготовленные предметы и вещи для нанесения телесных повреждений (деревянные палки — биты, брусчатку, две стеклянные бутылки с неизвестным веществом с запахом бензина и топливных масел, так называемые коктейли Молотова)» и назвали их «вещдоками», с которыми они проведут «эксперимент по их применению».
Как отмечается в документе, судья сделал замечание адвокатам и потребовал убрать эти предметы как угрожающие жизни и здоровью присутствующих, однако те категорически отказались. В суд вызвали полицию и, как следствие, в рассмотрении дела было потеряно время.
В итоге следственный судья Печерского суда Светлана Шапутько вынесла решение «довести до сведения главы КДКА Киева об обстоятельствах нарушения требований УПК, закона об адвокатуре и адвокатской деятельности и требований адвокатской этики адвокатами Сердюком, Федоренко, Фозекош, а также руководителем адвокатского объединения Авер Лекс».
«Поднять перед главой КДКА Киева вопрос о дисциплинарной ответственности адвокатов..., руководителя АО Авер Лекс в связи с нарушением ими присяги адвоката Украины, правил адвокатской этики и ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей», — говорится в тексте определения.
30 июня 2017 года ГПУ сообщила о подозрении Януковичу и ряду экс-руководителей правоохранительных органов в препятствовании митингам, организации массового убийства и теракта 18-20 февраля 2014-го в центре Киева.
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