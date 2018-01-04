Хорошая новость о Ryanair будет уже в январе, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины предполагает, что уже до конца текущего месяца украинцы услышат обнадеживающую информацию о приходе на отечественный авиационный рынок ирландского лоукостера Ryanair.

«Ryanair будет в этом году в Украине, думаю, в течение января об этом будет хорошая новость», — сказал Омелян в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.com.

«Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов», — добавил чиновник.

Ранее министр анонсировал приход Ryanair в 2018 году с 200-процентной гарантией. «Будет в следующем году — 200%», — заявил В. Омелян в декабре, комментируя возможный приход Ryanair.

Ранее в декабре В. Омелян информировал, что ирландская авиакомпания и аэропорт Борисполь завершают переговоры и близки к достижению консенсуса. «Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом Борисполь», — сообщил он.