Налоговые органы проведут более 6 тысяч проверок в 2018 году

Более 6 тысяч проверок проведет ГФС в Украине в 2018 году. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

«Чаще всего будут проверять компании, занимающиеся оптовой торговлей, сельским хозяйством и строительством», — говорится в сообщении.

Одновременно органы ГФС уменьшают количество внеплановых мероприятий — в 2016 году проведено 16,1 тыс. внеплановых проверок, в 2017 году — 15,1 тыс. таких проверок.

Отмечается, что за 2017 год ГФС доначислила нарушителям законодательства денежных обязательств на сумму 25,1 млрд грн, обеспечила согласование 16 млрд, в том числе 5,3 млрд налога на прибыль и 4,3 млрд налога на добавленную стоимость.

«Основным нарушением, которое допускали проверенные налогоплательщики, было завышение налогового кредита и валовых расходов вследствие их формирования по операциям с „сомнительными“ субъектами хозяйствования», — комментируют в ГФС.