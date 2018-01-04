Налоговая полиция провела обыск в офисе «Киевстара»

Сотрудники Государственной фискальной службы на основании решения суда провели обыск в офисе мобильного оператора «Киевстар». Об этом президент «Киевстара» Петр Чернышов сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постанову Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса», — сообщил глава компании.

По словам президента «Киевстара», в ходе обыска сотрудники ГФС планировали изъять три договора, заключенных еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, а также несколько десятков дополнительных документов к ним.

«Напоминаю, у нас уже почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что „Киевстар“ недоплатил рекордную сумму — почти полтора миллиарда гривен — в бюджет Украины. Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы», — отметил Чернышов.

«Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26 декабря 2017 года, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов», — добавил глава компании.