Перевалка грузов в портах Украины в 2017 году выросла всего на 1%

В январе-декабре 2017 года морские порты Украины перевалили 132,9 млн тонн грузов, что всего на 0,9% выше показателей 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).
В частности, объем перевалки импортных грузов за год вырос на 29,1% — до 20,6 млн тонн, экспортных — снизился на 1,4% и составил 98,8 млн тонн.
В структуре импорта наибольший прирост — в 6 раз — пришелся на химические и минеральные удобрения — с 20,7 млн тонн в 2016 году до 123,6 млн тонн в 2017 году. Также высокий прирост грузооборота демонстрирует уголь, объем перевалки которого вырос на 64,2% и составил 6,1 млн тонн.
В перевалке экспортных грузов значительную долю занимают зерно — почти 38 млн тонн и продукция металлургии — 33 млн тонн. При этом экспорт растительных масел увеличился до 5,2 млн тонн (прирост на 19,5% по сравнению с 2016 годом).
Объем обработки транзитных грузов возрос на 14% — до 11,78 млн тонн, контейнерная перевалка увеличилась на 23,3% — до 35,2 тыс. TEU.
При этом больше всего грузов обработал порт «Южный» — 41,89 млн тонн, увеличив перевалку на 6,6% по сравнению с 2016 годом. Порт «Одесса» перевалил 24,12 млн тонн, «Николаев» — 23,53 млн тонн, «Черноморск» — 17,63 млн тонн.
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