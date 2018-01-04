Совладельцы Novus купили застройщика ТЦ в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Sopason Holdings Limited, принадлежащей владельцам Novus, на приобретение свыше 50% киевской компании Альянс-Экопроект.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает Интефакс-Украина.

Владельцами Альянс-Экопроект в госреестре указана кипрская Vernum Capital Management Limited, а конечными бенефициарами — Анастасия и Наталия Игнатченко.

Киевсовет в январе 2009 года выделил во временное пользование на 5-10 лет компании Альянс-Экопроект земельный участок в 1 га в Святошинском районе (над станцией метро Житомирская и прилегающей территории) для строительства торгово-офисного комплекса с паркингом на месте котлована. Разработку концепции ТЦ осуществляла компания UTG.

На балансе компании к концу 2016 года значилось незавершенное строительство на сумму 18,8 млн грн. Депутат Киевсовета Александр Пабат предлагал разорвать договор на право пользования этими земельными участками для строительства на них автостанции.