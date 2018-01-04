В Черновцах депутат за год купил 63 квартиры

Депутат Черновицкого городского совета от БПП Ромео Скрипа в течение одного года приобрел 62 квартиры, несколько земельных участков, машиноместа и нежилые помещения. При этом за один день он приобрел 31 квартиру. Об этом сообщает «Честно».
«Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома», — сказал сам Скрипа. Отмечается, что сначала он купил 39 объектов недвижимости, среди которых 31 квартира, 6 мест под автомобиль и 2 нежилых помещения. Стоимость квартир составила 10,3 миллиона гривен, то есть заплатил депутат 5 тысяч 250 гривен за квдратний метр, в то время, как минимальная цена на жилье в Черновцах составляет 7 тысяч 876 гривен за метр.
«Там по-разному цена была. И что? Это долго объяснять сейчас по телефону. Я вам это все не обязан объяснять. Я готов объяснить это во время встречи, но не знаю, когда. Сейчас куча всего. Давайте через несколько дней», — сказал Ромео Скрипа.
Однако после этого депутат горсовета так и не вышел на связь. В июле 2017 года Скрипа приобрел еще 48 объектов недвижимости, среди которых 32 квартиры. Это обошлось ему в 13,4 миллиона гривен. Стоит отметить, что в течение 2016 года депутат потратил на недвижимость 12,1 миллиона гривен, имея доход всего 643 тысячи гривен. 9 миллионов Скрипа получил от двух других лиц, у которых такая же фамилия. Интересно отметить, что стоимость на жилье в компании самого Ромео Скрипы ООО «Ромтис Строй» достигает 900 долларов за квадратный метр. Также указано и покупку жены Ромео Скрипы Ольги. Она приобрела автомобиль BMW X6 за 45 тысяч гривен. Реальная стоимость такой машины на рынке составляет примерно 38-46 тысяч долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.780,30 0.02
|2.815,46 -0.012
|100 евро
|3.316,25 0.0509
|3.380,67 -0.0073
|10 рублей
|4,39 0.0002
|4,88 0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|366.733,004.385,00
|Серебро
|4.776,2577,80
|Платина
|261.055,003.117,00
|Палладий
|303.170,007.061,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016