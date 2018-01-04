Полиция об убийстве Ноздровской: подозреваемых в деле нет

У следствия пока нет подозреваемых по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

«Нет», — ответил Жукович на вопрос, есть ли в деле об убийстве Ноздровской подозреваемые.

Кроме того, Жукович сообщил, что количество версий убийства пока не изменилось.

Как минимум, отпала версия об изнасиловании, все остальные еще рассматриваются следствием. Хотя, конечно, вполне понятно, что это смерть насильственная и уголовное производство открыто по этой статье", — отметил Жукович.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть адвоката Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января в Киевской области, наступила в результате колото-резаных ран шеи.