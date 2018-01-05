Стало известно, насколько увеличили финансирование НАБУ, НАПК и СБУ

Верховная Рада в 2018 году увеличила расходы на НАБУ почти на 10% — до 857 миллионов, на НАПК — более 11% — до 683,5 миллионов, СБУ — на 17% — до 8,2 миллиарда, на Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений — в 6 раз — до 253 миллионов.

Об этом говорится в приложении № 3 к закону «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», опубликованном на сайте парламента.

При этом из статьи расходов на НАПК в 2018 году предполагается выделение 513,7 млн гривен на финансирование уставной деятельности политических партий; 169,8 млн гривен на руководство и управление в сфере предотвращения коррупции.

Кроме того, бюджетом предусматривается увеличение финансирования Государственного бюро расследований на 10,9 млн гривен — до 651,6 млн. гривен.

Финансирование НАБУ в прошлом году было 773,6 млн гривен; НАПК — 605 млн гривен; Нацагентства по розыску активов — 42,3 млн гривен; СБУ — 6,7 млрд гривен.