ЕС дает €50 миллионов безвозвратной помощи Фонду энергоэффективности

Соглашение с Европейским Союзом о финансировании Фонда энергоэффективности в Украине планируется подписать в начале текущего года.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.
«Соглашение с ЕС о финансировании Фонда энергоэффективности планируем подписать в начале этого года. Украина и Евросоюз на финальной стадии подписания Соглашения о сотрудничестве по софинансированию Фонда энергоэффективности», — заявил Зубко.
По словам вице-премьера, подписание соглашения открывает доступ к ресурсу безвозвратной донорской помощи от ЕС в 50 млн евро на финансирование мероприятий энергоэффективности, которые будут осуществляться ОСМД по правилам Фонда энергоэффективности в этом году, а также возможность дополнительно привлечь еще 50 млн евро на финансирование мероприятий в 2019 году.
Кроме того, ЕС предоставит техническую помощь для запуска фонда.
«Реперные точки для нашего дальнейшего сотрудничества c ЕС: кадровый отбор руководителей и членов наблюдательного совета Фонда ЭЭ, создания необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также публичной платформы по предоставлению услуг энергоаудита, который обеспечит прозрачность и открытость всех процедур в рамках работы фонда», — сообщил Зубко.
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