Доллар на черном рынке продолжил дорожать и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в пятницу физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 28,18 грн, продать — по 28,28 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом, курс американской валюты в покупке вырос на 18 копеек, а в продаже — также на 18 копеек. 04 января доллар предлагали купить по 28,00 грн, продать — по 28,10 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 05 января 2018 года вырос на 12 копеек и составляет 28,01 грн/доллар.